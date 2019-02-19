مركز لالش الشيخان يحيي تأسيس اتحاد طلبة و شبيبة كوردستان
إعلام مركز لالش / الشيخان
بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس طلبة و شبيبة كوردستان نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي فرع شيخان مسابقة ثقافية لـ 30 طالبا و طالبة من كليات و معاهد شنكال و شيخان.
في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالمشاركين في المسابقة، و بعدها تم تقديم التهاني لجميع الطلبة و الشبيبة في كوردستان بأسم مركزنا و أكد على دور الطلبة و الشبيبة في بناء المجتمع و تقدم الشعوب لأنهم عماد المستقبل و المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الشريحة المهمة و النضال الذي قدمه منذ تأسيس الأتحاد.
تلا ذلك تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات و بدأت المسابقة.
و بعد المنافسة بينهم فازت مجموعتان الأولى الكلية التقنية قسم الصحة و المجتمع و الثانية قسم التحليلات المرضية.
و بعدها وزعت الجوائز على المجموعتين الفائزتين .
و من جانبهم شكروا جهود مركز لالش / الشيخان على ما يقدمه من نشاطات و فعاليات متنوعة و دعمه المتواصل للطلبة .