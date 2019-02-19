مركز لالش الشيخان يحيي تأسيس اتحاد طلبة و شبيبة كوردستان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس طلبة و شبيبة كوردستان نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي فرع شيخان مسابقة ثقافية لـ 30 طالبا و طالبة من كليات و معاهد شنكال و شيخان.

في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالمشاركين في المسابقة، و بعدها تم تقديم التهاني لجميع الطلبة و الشبيبة في كوردستان بأسم مركزنا و أكد على دور الطلبة و الشبيبة في بناء المجتمع و تقدم الشعوب لأنهم عماد المستقبل و المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الشريحة المهمة و النضال الذي قدمه منذ تأسيس الأتحاد.

تلا ذلك تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات و بدأت المسابقة.

و بعد المنافسة بينهم فازت مجموعتان الأولى الكلية التقنية قسم الصحة و المجتمع و الثانية قسم التحليلات المرضية.

و بعدها وزعت الجوائز على المجموعتين الفائزتين .

و من جانبهم شكروا جهود مركز لالش / الشيخان على ما يقدمه من نشاطات و فعاليات متنوعة و دعمه المتواصل للطلبة .