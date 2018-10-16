مركز لالش الشيخان بالتعاون مع منظمة ( أرفاد ) الأمريكية يقيم جلسة حوار

إعلام مركز لالش / الشيخان

من أجل النهوض بالواقع الخدمي و تطويره في قضاء الشيخان وفي يوم الإثنين المصادف 15/10/2018 أقام مركزنا و بالتعاون مع منظمة (أرفاد) الأمريكية جلسة حوار حول دراسة إقامة مشروع في قضاء الشيخان لــ 12 مشاركاً من كلا الجنسين في قاعة مركزنا.

وأستغرقت الجلسة ساعتين والتي تحدث فيها السادة (سعيد ميشو و مروان خلف و دخيل صبري) أعضاء المنظمة.

وفي البداية تم الترحيب بالمشاركين و المشاركات من قبل أعضاء المنظمة ثم تم توزيع أستمارات أستبيان عليهم لتوثيق آرائهم حول المشاريع و الخدمات الضرورية التي من الممكن اقامتها و تنفيذها في المنطقة و بعدها تمت قراءة و مناقشة آراء المشاركين و المشاركات و تسجيلها صوتياً من قبل المنظمة حيث قدمت العديد من المشاريع كالصحية و التربوية و الخياطة و الرياضية الثقافية وغيرها.

و في الختام شكرت المنظمة و المشاركين و المشاركات جهود مركزنا لتعاونه الدائم مع المنظمات و توفير الأجواء المناسبة لأقامة و أنجاح النشاطات و الفعاليات المتنوعة و دوره الفعال في المنطقة .