مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يحيي مراسيم عيد بيلندا

باجواء تسودها مظاهر الفرح والسرور وتبادل التهاني والتبريكات وبحضور مجموعة من مثقفي واعضاء المركز، اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني مراسيم إشعال النار بمناسبة عيد بيلندا، وذلك في مساء يوم الاحد المصادف 2019/1/6 في حديقة المركز.

وفي البداية رحب السيد رعد طارق الياس (رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني) بالحضور جميعا. مشيدا بتواصل المثقفين والشخصيات بالحضور للمركز والمشاركة بفعاليات ونشاطات المركز مبينا اهمية قيام المركز باحياء المناسبات الدينية والاجتماعية لزيادة الوعي حولها.

وكما القى السيد عرب خدر شنكالي محاضرة حول الجذور التاريخية لعيد بيلندا واهم المراسيم والطقوس الدينية التي تقام فيه. مبينا بان لهذا العيد علاقة مع اعياد وثقافة وحضارة ميزوبوتاميا .

وكما ابدى الحضور آرائهم وتعليقاتهم حول المراسيم واجاب السيد عرب شنكالي على أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور بإسهاب ..

وبهذه المناسبة يسرنا ان نتقدم بازكى التهاني والتبريكات لكل الايزديين في كوردستان والعراق والعالم سائلين الله العلي القدير ان يمن على الجميع بالسلام والخير والبركات ..