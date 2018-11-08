مدير مستشفى قضاء شيخان يطالب صحة نينوى بالمزيد من الدعم

رووداو – أربيل/ طالب مدير مستشفى قضاء شيخان، جاسم إبراهيم المعماري، مديرية صحة نينوى بتقديم الدعم للمستشفى الذي يعاني من قلة الأدوية اللازمة.

وقال المعماري لشبكة رووداو الإعلامية إن “مستشفى شيخان يستحق الدعم لأنه قدم خدمات للنازحين ولقوات البيشمركة وللقوات العراقية أثناء سيطرة داعش على الموصل”.

يذكر أن الأدوية المطلوبة لا تتوفر في الصيدلية الموجودة داخل المستشفى لذلك يضطر المرضى لشرائها من خارج المستشفى .

يشار إلى أن عدد سكان قضاء شيخان حالياً مع النازحين يبلغ حوالي 300 ألف شخص لكن صحة نينوى ترسل فقط حصة 40 ألف شخص من الأدوية.