مدرس من انكلترا: سمعت عن الايزدية قبل اربع سنوات عبر الانترنيت

لقمان سليمان – مندوب شبكة لالش الاعلامية – معبد لالش

قال الاستاذ جون سيكل من انكلترا اثناء زيارته الى معبد لالش ” انا ابحث عن تاريخ الشعوب وخاصة تاريخ الديانات القديمة مثل الديانة الايزدية ، واردت ان اعرف الفرق بين هذه الديانات في الشرق الاوسط ، سمعت عن الايزدية قبل اربع سنوات من BBC في الجريدة على الانترنيت وسمعت عن مأساتهم وما تعرضوا له على يد تنظيم داعش في أب 2014، وسالت عن مناطق الايزدية ومعبدهم لالش باعتباره من المناطق المعروفة في كوردستان العراق”.

وأضاف في حديثه الى شبكة لالش الاعلامية “كان التفكير السائد في الغرب قبل مجي داعش الى مناطق الايزدية في شنكال، ان سكان العراق كلهم من العرب ، ولكن بعد زيارتي الى كوردستان والى لالش رأيت الاختلاف في الدين وفي المعتقد وفي أشياء كثيرة رأيت الايزدية والمسيحية ورأيت الكثير من الناس وبملابس مختلفة ، والمهم بالنسبة لي هو تصوير الكثير من الناس والاماكن الموجودة في المعبد وخاصة النقوش والرموز الموجودة على جدران المعبد”.

ولفت سيكل الى انه رأى ” الكثير من الايزدية في المعبد، وهم أناس لطفاء وترحيبهم بالضيوف مميز والكثير من العوائل في لالش دعوني الى وجبة الغداء وهذا كان الشعور المميز الذي شعرته في المعبد ، وكنت اتمنى ان ابقى في المعبد لايام طويلة لكون اللحظات التي عشتها مع الايزدية كانت من اجمل لحظات زيارتي خارج انكلترا ، وكل الشكر لسادن المعبد وكل رجال الدين الايزدي في المعبد وشكر خاص لمركز لالش دهوك على هذا الاستقبال”.