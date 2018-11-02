محما خلیل: موالون لـ (بي كا كا) منعوا عودة الإدارة الشرعية إلى سنجار

رووداو – سنجار: عند محاولة الإدارة الشرعية العودة إلى سنجار، يوم أمس، الأربعاء 31 تشرين الأول 2018، تظاهرت مجموعة من السكان ومنعت عودة المسؤولين الإداريين إلى القضاء.

وأعلن مسؤولون في الحشد الشعبي أن المواطنين منعوا القائمقام السابق والمسؤولين الآخرين في القضاء من العودة إلى مركز القضاء، ولهذا فإنهم طلبوا من المسؤولين الإداريين في القضاء إبداء المرونة لحين تهدئة الوضع.

بعد ذلك جرى استقبال مسوؤلي سنجار الإداريين في مزار شرف الدين، وهم كل من قائممقام القضاء ومديرو ثلاث نواح ومجلس القضاء، وكانوا يريدون العودة واستئناف أداء مهامهم الرسمية من مواقعهم في القضاء.

وأعلن قائممقام قضاء سنجار، محما خليل: “نشعر بالاستياء، ومن المؤسف أن قوات الجيش والحشد الشعبي العراقية لم تستطع السيطرة على 30 من أتباع حزب العمال (بي كا كا) الذين منعوا عودة المسؤولين الشرعيين من العودة إلى القضاء”.

وأضاف خليل: “هذه ليست مشكلتنا، بل هي مشكلة الحكومة العراقية وعليها أن تجد لها حلاً، وإن شاء الله سيسيطر بي كا كا على كل العراق”.

وكان محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة قد اجتمعوا يوم الأحد، 28 تشرين الأول 2018، مع القيادات الأمنية في المحافظة وهم قائد عمليات نينوى وقائد الشرطة وممثلا الحشد الشعبي والاستخبارات، للتباحث حول عودة الإدارة الشرعية لسنجار إلى القضاء.

وقد كان مقرراً عودة هؤلاء المسؤولين إلى القضاء، وهم:

محما خليل، قائممقام قضاء سنجار

ويس نايف، رئيس مجلس قضاء سنجار

نايف سيدو، مدير ناحية سنوني

إلياس خضر، رئيس مجلس ناحية سنوني

عبدالحميد قاسم، مدير ناحية بليج

إيزدين نادم، رئيس مجلس ناحية بليج

خضر خديدا، مدير ناحية كرعوزير

سيدو خشو، رئيس مجلس ناحية كرعوزير