محاضرتين لجامعة دهوك في المعرض الدولي للكتاب في اربيل

الباحث / داود مراد ختاري

تم تخصيص محاضرتين لجامعة دهوك / مركز بيشكجي للدراسات الانسانية في معرض اربيل الدولي للكتاب وذلك في يوم الاثنين القادم 8-4- 2019 من الساعة الخامسة والنصف مساءً الى السادسة والنصف مساءً ، وتم تكليف السادة المدرجة اسماؤهم ادناه لتقديم المحاضرتين حول ( الابادة الجماعية) .

الدكتور فرست مرعي

الباحث / داود مراد ختاري

تقديم المحاضرين / الروائي ابراهيم محمود

شكراً لمركز بيشكجي للدراسات …… والدعوة عامة للحضور …. حضوركم وسام شرف لنا

علماً سيتم بيع أكثر من (20) من مؤلفاتي في المعرض المذكور من قبل المؤسسات العلمية، ومن ضمنها موسوعة جينوسايد الايزيدية /آب 2014 (7) أجزاء ، بسعر (50) الف دينار وتخفيض 15% في قاطغ المعرض k41