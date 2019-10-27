محاضرة في سنوني حول جينوسايد الايزيدية وجهود التوثيق

الباحث/ داود مراد ختاري

تحت عنوان ( الإبادة الايزيدية ..وجهود التوثيق) استضاف منتدى سنجار الثقافي الباحث داود مراد ختاري لمناقشة ما وصلت اليه جهود توثيق الإبادة الايزيدية.

بحضور عدد من مثقفي و وجهاء مدينة شنكال وذلك عصر يوم الجمعة المصادف 25 اكتوبر 2019.في قاعة لالش سنوني.

وقد ادار الجلسة الشاعر والحقوقي ” زياد حجي “

وفي الختام سلّم مدير منتدى سنجار الثقافي ” الدكتور نايف الدلي” درع منتدى سنجار الثقاقي ( درع الإبداع) للباحث داود مراد الختاري شاكرا اياه على جهوده الحثيثة والجبارة في خدمة القضية وتوثيقها.

كما شكر ختاري جهود المنتدى