أكتوبر 28, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

محاضرة في سنوني حول جينوسايد الايزيدية وجهود التوثيق

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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محاضرة في سنوني حول جينوسايد الايزيدية وجهود التوثيق

الباحث/ داود مراد ختاري

تحت عنوان ( الإبادة الايزيدية ..وجهود التوثيق) استضاف منتدى سنجار الثقافي الباحث داود مراد ختاري لمناقشة ما وصلت اليه جهود توثيق الإبادة الايزيدية.

بحضور عدد من مثقفي و وجهاء مدينة شنكال وذلك عصر يوم الجمعة المصادف 25 اكتوبر 2019.في قاعة لالش سنوني.

وقد ادار الجلسة الشاعر والحقوقي ” زياد حجي “

وفي الختام سلّم مدير منتدى سنجار الثقافي ” الدكتور نايف الدلي” درع منتدى سنجار الثقاقي ( درع الإبداع)  للباحث داود مراد الختاري شاكرا اياه على جهوده الحثيثة والجبارة في خدمة القضية وتوثيقها.
كما شكر ختاري جهود المنتدى

 

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