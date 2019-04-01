أبريل 01, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

محاضرة عن جمهورية كوردستان و القاضي محمد في مخيم مام رشان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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محاضرة عن جمهورية كوردستان و القاضي محمد في مخيم مام رشان

مركز لالش شنكال

بتاريخ ( ١ / ٤ / ٢٠١٩ ) و بمناسبة ذكرى استشهاد القاضي محمد رئيس جمهورية كوردستان و إعدامه من قبل النظام الإيراني . القى الأستاذ جلال خرمش عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش شنكال محاضرة عن تأسيس جمهورية كوردستان .

تطرق فيها إلى الظروف التي ساعدت على إعلان الجمهورية و رغبة الشعب الكوردي للتخلص من الاستعباد والدكتاتورية و التطلع إلى غدا افضل . كما تطرق إلى المكاسب المهمة التي أنجزها الحكومة في فترة قيامها التي استمرت ( ١١ ) شهرا .
و بين في المحاضرة إلى أن الشعب الكوردي كان و مازال يتعرض إلى الخيانة تلو الأخرى و إلى المزايدات الدولية و كيف أن الدول التي ساندت حقوق الاكراد قد أخلت بواجباتها و وعودها تجاه تلك التطلعات والمطالب المشروعة للشعب الكوردي .
كما تطرق إلى حياة القاضي محمد و مسيرته الثقافية و نضاله من أجل حقوق شعبه إلى يوم استشهاده .
وفي نهاية المحاضرة تم عرض فلم وثائقي عن حياة القاضي محمد تضمن جوانب مختلفة من حياته و وصيته لإخوانه و ابناء قوميته الكوردية .
وقد حضر المحاضرة مدير مخيم مام رشان و مسؤول اللجنة الحزبية والسادة مدراء المركز الصحي و المدارس و مسؤولي المنظمات العاملة في المخيم ومسؤولي الدوائر الأمنية و جمع غفير من أهالي المخيم.

 

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