محاضرة حول دور المثقف في المجتمع من بوابة ادب الرحالة للالش باعدرى

اعلام مركز لالش باعدرى

بتاريخ 21/10/2018 نظم مركز لالش فرع باعدرى محاضرة حول موضوع دور المثقف في المجتمع من بوابة ادب الرحالة للكاتب والصحفي والرحال الكردي المعروف بدل رفو في مبنى المركز بحضور عدد من مثقفي محافظة دهوك و رئيس بلدية شيخان ومركز لالش شيخان و اتحاد معلمي شيخان ومديرية الثقافة في شيخان ومسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمركزنا بالإضافة الى ممثلين عن الدوائر الحكومية والحزبية ومثقفي وشرائح مختلفة من مركز ناحية باعدرى والمنطقة .



بعد دقيقة صمت اجلالا وإكراما على روح شهداء كوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد , تلاها القاء السيد المحاضر محاضرته حيث تطرق الى دور المثقف والرسالة السامية التي يحملها من شعبه للأوطان والعالم وإبراز معالم وحضارة شعبه عن طريق ادب الرحاله للعالم كي يتسنى للشعوب التعرف على اعراف وعادات وتقاليد شعبه .

من جانب اخر اشار السيد رفو الى حياة وثقافة الشعوب في العالم من خلال زياراته لهم وقارن بينهم وبين مجتمعنا كي يتسنى لمجتمعنا الاستفادة من التبادل الثقافي والاجتماعي ’ كما لمح الى دور ادب الرحاله في التعريف عن ماهية ثقافات المجتمع والتقريب فيما بينهم .

من جانبه اكد مسؤول مركز لالش فرع باعدى السيد خلات باعدرى : رأينا اقامة مثل هكذا محاضرات مهمة ومثمره لأهل باعدرى والمنطقة وان السيد رفو من رواد الثقافة الكردية في المهجر وله باع طويل في مجال الادب من خلال مسيرة ادبية حافة بنتاجات ادبية .

يذكر ان السيد بدل رفو هو اديب وصحفي ومترجم والرحالة كوردي من قرية شيخسني التابعة لمحافظة دهوك , وهو معروف لدى غالبية الاوساط الثقافية في الوطن والمهجر ويسكن في دولة النمسا منذ اكثر من سبع وعشرين سنة ولديه سبعة عشر من الاعمال الادبية في مجالات ادبية عدة تتمحور حول زياراته الى العالم في اسيا وأوربا وإفريقيا وأمريكيا اللاتينية وموطنه الام كوردستان .