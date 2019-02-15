محاضرة حول الدعم النفسي في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركزنا ففي يوم الخميس المصادف 14/2/2019 قامت منظمة تيرفاند و بالتعاون مع مركزنا بتنظيم محاضرة حول التوتر النفسي ضمن جلسات الدعم النفسي الأجتماعي لأعمار مختلفة في قاعة مركزنا لـ 15 شخصاً و لفئات عمرية مختلفة و التي قدمها الأستاذ عادل شاهين و بحضور السيدة جيلان عادل مساعدة مشروع قسم الحماية في المنظمة.

حيث أستعرض الأستاذ المحاضر أهم عوامل و الأسباب التي تؤدي إلى التوتر النفسي أهمها مخلفات الحروب التي تؤثر سلباً على الصحة النفسية للفرد و المجتمع و كذلك الظروف الأقتصادية و الأجتماعية ، و بعدها تمت مناقشة هذهِ العوامل و الأسباب بين الحضور و الأستاذ المحاضر ، كما أكدت السيدة جيلان عادل ستكون هناك خمس محاضرات أخرى ضمن برنامج المنظمة حول الدعم النفسي و معالجة المشاكل و الأمراض النفسية كالتوتر و القلق و غيرها .