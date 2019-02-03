محاضرة حول أعياد الايزيدية وتواريخها الصحيحة في لالش بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بمناسبة عيد مربعانية الشتاء إستضاف مركزنا الكاتب والباحث في الشأن الايزيدي الأستاذ( خديده جمعه عيدو) وذلك عصر يوم السبت الموافق 2019/2/2.

في بداية المحاضره رحب السيد جمعة الياس سليم العبديكو رئيس المركز بجميع الحضور.

ثم تحدث السيد المحاضر عن الأعياد الايزيدية وتواريخها الصحيحة خلال جلسة حوار مفتوحة حضرها مجموعة من رجال الدين وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي الايزيدي في بعشيقة وعدد من المثقفين والوجهاء.

وبعد الانتهاء من المحاضرة تم توجيه عدة اسئلة للسيد للمحاضر وأجاب عليها وعلى المداخلات.

وفي نهاية المحاضرة شكر الحضور مركزنا على هذه المحاضرة القيمة لمعرفة تاريخ ديانتنا العريقة.