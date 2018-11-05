مجلس محافظة نينوى يبحث مع وفد من سنجار عودة الحكومة المحلية إلى القضاء

رووداو – أربيل/ بحث مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، 5 تشرين الثاني 2018، مع وفد من أهالي قضاء سنجار مسألة عودة الحكومة المحلية إلى القضاء.

وقال رئيس مجلس المحافظة، سيدو جتو، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “نحن في مجلس محافظة نينوى (الجهة التشريعية)، اليوم اجتمعنا مع أهالي قضاء سنجار بشأن إعادة الحكومة المحلية وبدء عملها من جديد”.

وتحدث جتو عن المظاهرة الأخيرة لأنصار حزب العمال الكوردستاني في سنجار، قائلاً: “تفاجائنا قبل أيام بوجود مظاهرة سليمة، أثناء عودة أعضاء مجلس القضاء، والجهات الأمنية التي كانت تتواجد في موقع المظاهرة لم تستطع تفريقها، وجراء ذلك لم نتمكن من الوصول إلى المقرات الحكومية في القضاء”.

وأضاف أن “المذكرة التي قدمها أهالي سنجار سنرسلها إلى الجهات المعنية، وسنتعامل مع الملف بشكل قانوني”.

يذكر أن عدداً كبيراً من مسؤولي سنجار اضطروا إلى مغادرة القضاء عقب أحداث 16 اكتوبر 2017، لكن الأسبوع الماضي شهد محاولات لعودة هؤلاء، دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، فيما تستمر الجهود بغية استئناف المسؤولين الكورد أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى مجلس قضاء سنجار يضم أيضاً عضوين عربيين وآخر تركمانياً ورابعاً مسيحياً، إلى جانب أعضائه الكورد الـ14.