مايك بينس لنادية مراد: أنت تستحقين جائزة نوبل للسلام

اجتمع نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مع الناشطة الكوردية الإزيدية، نادية مراد، وأعلن أنها تستحق بجدارة الجائزة التي فازت بها.

في وقت متأخر من يوم أمس، الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018، استقبل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في البيت الأبيض وبحضور إبنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترمب، الناشطة الكوردية الإزيدية، نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2018.

هذا وأعلن بينس بعد الاجتماع، من خلال تغريدة له على موقعه في شبكة “تويتر”، أنه وإيفانكا قدما تهانيهما لنادية بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام.

وأشار بينس في تغريدته إلى أن “شجاعة نادية وتفرغها للدفاع عن ضحايا وحشية داعش ملهمة، وهي تستحق هذه الجائزة بجدارة”.

منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2018، يوم الجمعة (6-10-2018) من قبل لجنة نوبل النرويجية، مناصفة لنادية مراد والطبيب الكونغولي دينس موكويغي، تثميناً لمساعيهما في سبيل القضاء على استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحروب والمواجهات المسلحة.