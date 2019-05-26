ماكس بريموراك يؤكد على دعم واشنطن للاقليات في شنكال وسهل نينوى

ماكس بريموراك يؤكد على دعم الولايات المتحدة الامريكية للاقليات في شنكال وسهل نينوى

مكتب لالش/اربيل

عقد القنصل الامريكي العام في اربيل السيد ستيف فيغن والممثل الخاص لبرنامج مساعدة الاقليات التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) السيد ماكس بريموراك اجتماعا في القنصليه الامريكية في اربيل مع عدد من الصحفيين وممثلي الاقليات حيث شارك في الاجتماع عزيز شركاني مدير مكتب لالش في اربيل و تناول الاجتماع اوضاع الاقليات في شنكال وسهل نينوى ومساعدات الولايات المتحدة الامريكية لهم.

حيث أكد الممثل الأميركي الخاص لبرامج مساعدة الأقليات، ” لقد خصصنا 17 مليون دولار كدعم مالي لعدد من المشاريع المهمة في قرى وبلدات سهل نينوى، شيخان، لالش، و شنكال ومناطق أخرى ضمن محافظة نينوى. وتم البدء حاليا بتنفيذ مشروع كبير لتوفير فرص العمل في محافظة نينوى وقضاء شنكال”.

وأضاف ماكس بريموراك: ” نوفر القروض لأهالي المنطقة لفتح المجال امامهم لبناء مشاريعهم الخاصة والعمل عليها بعد تسلم القرض “.

وفي مستهل الأجتماع، أكد ماكس بريموراك :” لاتزال الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع المكونات الدينية في العراق وفي أقليم كوردستان أيضا. سوف نعمل مع نظرائنا المحليين وقادة المجتمع من أجل تنفيذ برامجنا الحالية والبرامج المزمع دعمه ماليا من الولايات المتحدة الأميركية في عموم العراق”.

واضاف ايضآ”, عقدنا مؤتمرآ تنسيقيآ في شنكال حول توسيع البرامج وتطبيقها على ارض الواقع وقريبآ سوف نعقد مؤتمرآ ثانيآ في مدينة دهوك لأعاد النشاط الاقتصادي في شنكال ونؤكد اننا سوف نستمر على العمل في شنكال وسهل نينوى من اجل اعادة اعمار المنطقة وتوفير فرص العمل وازالة الالغام وهناك تواصل مستمر بين دبلوماسيينا و الحكومة العراقية من اجل امن وحماية تلك المناطق لكي يتسنى للنازحين العودة الى مناطقهم خصوصآ في شنكال.

وتابع بالقول: ” حماية حقوق جميع المكونات الدينية من أولويات الرئيس الأميركي و نائب الرئيس ووزير الخارجية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، نحن هنا و سنوسع برامجنا بغية تقديم المزيد من الدعم والمساندة للنازحين، وبالتالي ضمان عودتهم الى ديارهم.