فبراير 26, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مؤسسة بارزاني الخيرية في مركز لالش الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مؤسسة بارزاني الخيرية في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمـن البرنامج المستمـر لتقديـم المساعدات للمهجرين و بعد طلب مِنْ قبل مركز لالش الثقافـي و الأجتماعي/ الشيخان مِـنْ مؤسسة بارزاني الخيريـة و شخص بيـر ديان بيـر جعفـو مسـؤول مكتب المؤسسة فـي شنكال، ففي يـوم الإثنين المصادف 24/2/2020 و بعد تلبية الطلب قامت مؤسسة بارزاني الخيريـة بتوزيع (46) سلـة غذائية تضمنت أكثـر مِنْ (10) مادة غذائية جافة و مِــنْ ضمنها الطحيـن لعوائل إيزيدية مهجرة مِنْ عفرين الساكنين في قضاء الشيخان
و بحضـور السيد بيـر ديان جعفو مسـؤول مكتب المؤسسة فـي شنكال و مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان و بتغطية إعلامية من قبل فضائيتي KTV و K24 ، حيث شكرت هذه العوائل مؤسسة بارزاني الخيرية و جهود مركز لالش / الشيخان و بدورنا نشكر كادر المؤسسة و السيد بير ديان لتلبية طلبنا و الذي أكد إن ما نقوم به ليس إلا واجب علينا و سنستمر في تقديم يد العون كلما أقتضى الأمر و أينما كان .

 

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