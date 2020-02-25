مؤسسة بارزاني الخيرية في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمـن البرنامج المستمـر لتقديـم المساعدات للمهجرين و بعد طلب مِنْ قبل مركز لالش الثقافـي و الأجتماعي/ الشيخان مِـنْ مؤسسة بارزاني الخيريـة و شخص بيـر ديان بيـر جعفـو مسـؤول مكتب المؤسسة فـي شنكال، ففي يـوم الإثنين المصادف 24/2/2020 و بعد تلبية الطلب قامت مؤسسة بارزاني الخيريـة بتوزيع (46) سلـة غذائية تضمنت أكثـر مِنْ (10) مادة غذائية جافة و مِــنْ ضمنها الطحيـن لعوائل إيزيدية مهجرة مِنْ عفرين الساكنين في قضاء الشيخان

و بحضـور السيد بيـر ديان جعفو مسـؤول مكتب المؤسسة فـي شنكال و مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان و بتغطية إعلامية من قبل فضائيتي KTV و K24 ، حيث شكرت هذه العوائل مؤسسة بارزاني الخيرية و جهود مركز لالش / الشيخان و بدورنا نشكر كادر المؤسسة و السيد بير ديان لتلبية طلبنا و الذي أكد إن ما نقوم به ليس إلا واجب علينا و سنستمر في تقديم يد العون كلما أقتضى الأمر و أينما كان .