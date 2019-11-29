مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة بدهوك

شاركت السيدة لازمة الشيخ يوسف كاركيرا الفرع ١٧ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لشوؤن المرأة التابع لحكومة إقليم كوردستان في فندق دلشاد بلاص بدهوك.

شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات وممثلي منظمات المجتمع المدني بالأخص التي تعمل في مجال المرأة لمناقشة أمور عديدة متعلقة بالمرأة وحقوقها ومستقبلها منها مطاليب خاصة لإخواتنا الناجيات وكيفية العمل من أجل ضمان حقوقهم .. في مداخلته تحدثت الناشطة لازمة عن المشاكل التي تواجهها المرأة بصورة عامة ومنها الايزيدية والناجيات بصورة خاصة والاسباب الكامنة ورائها منها بعض تقاليد المجتمع الغير مساندة للمرأة وعدم ضمان حقوقها قانونيآ حيث ابدي الجميع استعداده لعمل من اجل تقليل العنف ضد المراة ووضع نقاط قانونية ليكون ضامنا لحقوقها ومستقبلها كاملة.

لا للعنف ضد المرأة

نعم لتقدم المرأة الايزيدية

معآ لضمان حقوق أخواتنا الناجيات