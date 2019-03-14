مارس 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش يكرم الطفل الايزيدي صاحب عبارة (تشته ک ب شنگال هاتیه؟)

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش يكرم الطفل الايزيدي صاحب عبارة (تشته ک ب شنگال هاتیه؟) 

تكريم الناجي الايزيدي مازن بقلادة ذهبية

إعلام لالش خانكي

في زيارة خاصة لنا كمركز لالش خانك و مركز لالش شنگال الى الطفل المتحرر مازن في مخيم بيرسفي، وتثمينا للكلمات العفوية التي نطق بها الطفل مازن في اول لحظات تحريره وقوله بعفوية (تشته ک ب شنگال هاتیه؟ ـ هل حدث شيء لشنكال؟) بالرغم من كل ما عاناه من الظلم والجور من عصابات داعش الاجرامية وعلى مدى خمس سنوات طوال الا انه لم ينسى شنگال.

وعلى اثر ذلك، فقد آثرنا نحن في مركزي لالش خانك وشنگال ان نخط كلماته بالذهب ونزين صدر مازن تكريما له ولكل الاطفال الاسرى.

 

 

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