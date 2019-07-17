لالش شيخان يهنئ مسؤول مكتب تنظيمات الفرع ( 20 )

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الإثنين المصادف 15 / 7 / 2019 زار وفد من مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان مكتب تنظيمات الفرع ( 20 ) للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان و الغرض من هذه الزيارة تقديم التهاني للسيد طيار سليم لأستلامه مهام مسؤولية مكتب التنظيمات للفرع ( 20 ).

حيث أستقبل وفدنا الزائر بحفاوة من قبل سيادته و بعد الترحيب ناقش الجانبان حول دور و فعاليات و نشاطات مركز لالش / الشيخان منذ تأسيسه و ما قدمه طيلة السنوات الماضية خدمة للمنطقة و تطوير و تنشيط الحركة الثقافية ، كما أبدى سيادته دعمه لمركز لالش / الشيخان و من جميع النواحي و سيكون سنداً له .