لالش شيخان يقيم محاضرة حول طقوس و مراسيم عيد خدر الياس

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركزنا ففي يوم الثلاثاء المصادف 12 / 2 / 2019 أقيمت محاضرة حول طقوس و مراسيم عيد خدر ألياس للسيد جهور مشمة عضو الهيئة الإدارية لمركزنا و بحضور عدد من مثقفي المنطقة.

في البداية تم الترحيب بالسيد المحاضر و الحضور من قبل مركزنا و بعد الترحيب سرد السيد جهور مشمة نبذة مختصرة عن تاريخ هذا العيد المقدس لدى الديانة الإيزيدية و طقوسه و مراسيمه الدينية و علاقته بالطبيعة التي تمارس في هذا العيد موضحاً أن هذا العيد يقع في الخميس الأول من شهر شباط حسب التقويم الشرقي من كل سنة بعد صوم ثلاثة أيام متتالية الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء.

و بعدها فتح باب النقاش و طرح الأسئلة أمام الحاضرين ، حيث طرحت عدد من الأسئلة فأجاب عليها السيد المحاضر بشكل مفصل ، و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان على هذهِ النشاطات المتنوعة و دوره الفعال لإحياء كافة الأعياد و المناسبات .