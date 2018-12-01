لالش شيخان يقدم مواد غذائية لطلاب الأقسام الداخلية في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للطلبة النازحين و من أجل التخفيف عن كاهلهم لأن الطلبة اللبنة الأساسية في بناء و تطور و تقدم المجتمعات و الشعوب و عماد المستقبل، وفي يوم الجمعة المصادف 30 / 11 / 2018 زار وفد من مركز لالش / الشيخان إلى ثلاث أقسام داخلية لطلبة المعهد التقني ( شنكال و شيخان).

و الغرض من الزيارة كان لتقديم بعض المواد الغذائية لــ ( 44 ) طالبا و طالبة و التعرف على المعوقات و العراقيل التي يمرون بها في حياتهم الدراسية ، كما أبدى الوفد الزائر أستعداده في أستمرار تقديم يد العون و المساعدة لهم قدر الإمكان متمنين لهم الموفقية و النجاح في دراستهم و بدورهم شكروا جهود مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان لما يقدمه من المساعدات للنازحين و خاصة شريحة الطلبة و دوره الفعال و المستمر لهذه الشريحة المهمة في المجتمع .