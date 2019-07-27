لالش شنكال يهنئ الأستاذ حسن صالح

ـ بمناسبة تسنمه مهام الإشراف التربوي في تربية نينوى

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩ قام وفد من مركز لالش شنكال بزيارة إلى بيت الأستاذ حسن صالح بمناسبة تسنمه مهام الإشراف التربوي على تربية نينوى وقدم له التهاني و تمنى له الموفقية و النجاح في مهامه الجديد .

كما التقى الوفد بأخيه اوصمان صالح الشاعر المعروف باشعاره الناقدة بطريقة فكاهية، و دار الحديث عن ذكريات شنكال و الأنشطة المتنوعة حينها.

وقد عبر الأساتذة ( حسن و اوصمان ) عن عميق شكرهما و امتنانهما لهذه الزيارة .