يوليو 27, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يهنئ الأستاذ حسن صالح

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يهنئ الأستاذ حسن صالح

ـ بمناسبة تسنمه مهام الإشراف التربوي في تربية نينوى

إعلام لالش شنكال
بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩ قام وفد من مركز لالش شنكال بزيارة إلى بيت الأستاذ حسن صالح بمناسبة تسنمه مهام الإشراف التربوي على تربية نينوى وقدم له التهاني و تمنى له الموفقية و النجاح في مهامه الجديد .

كما التقى الوفد بأخيه اوصمان صالح الشاعر المعروف باشعاره الناقدة بطريقة فكاهية، و دار الحديث عن ذكريات شنكال و الأنشطة المتنوعة حينها.

وقد عبر الأساتذة ( حسن و اوصمان ) عن عميق شكرهما و امتنانهما لهذه الزيارة .

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