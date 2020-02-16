لالش شنكال يكرّم الطلبة الأوائل في خانكي

تكريم الطلبة الأوائل في خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاحد الموافق 16/2/2020 وضمن الواجب الملقى على عاتق مركز لالش بدعم الطلبة و المدارس وبعد ظهور نتائج امتحانات نصف السنة للدراسة العربية، قام مركز لالش شنكال ومكاتبه بتكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة خانكي الإبتدائية للبنين وذلك لتشجيعهم و الوقوف معهم، وفي جانب اخر تم تكريم الطلبة الذين تحرروا من قبضة داعش في نفس المدرسة .

من جانبها قدمت ادارة المدرسة شكرها وتقديرها إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات .