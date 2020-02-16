فبراير 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يكرّم الطلبة الأوائل في خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تكريم الطلبة الأوائل في خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاحد الموافق 16/2/2020 وضمن الواجب الملقى على عاتق مركز لالش بدعم الطلبة و المدارس وبعد ظهور نتائج امتحانات نصف السنة للدراسة العربية، قام مركز لالش شنكال ومكاتبه بتكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة خانكي الإبتدائية للبنين وذلك لتشجيعهم و الوقوف معهم، وفي جانب اخر تم تكريم الطلبة الذين تحرروا من قبضة داعش في نفس المدرسة .
من جانبها قدمت ادارة المدرسة شكرها وتقديرها إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات .

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