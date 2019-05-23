لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في مدرسة شفانى ميديا الأساسية

إعلام لالش شنكال

في يوم الخميس المصادف ٢٣/٥/٢٠١٩ و ضمن برنامجه في دعم الطلبة و العملية التعليمية، . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه مدرسة شفانى ميديا الأساسية في مخيم خانكي، واستقبلوا من قبل إدارة المدرسة و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نهاية السنة.

وفي إحتفالية بمناسبة انتهاء السنة الدراسية قام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة المدرسة بتكريم الطلبة الأوائل و كان عددهم ٣٩ طالبا و طالبة . من جانبها، ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .