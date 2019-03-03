مارس 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في مخيم خانكي

إعلام لالش شنكال

استمرارا للأمانة الملقاة على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية و مؤازرتهم خاصة في اوقات الأمتحانات و ظهور نتائجها، قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في يوم السبت المصادف ( 2 / 3/ 2019 ) بزيارة اعدادية خانكي للنازحين ( الدراسة الكوردية) واستقبلوا من قبل إدارة الإعدادية و تباحثوا معهم مستوى الطلاب و نتائجهم الدراسية أثناء امتحانات نصف السنة .

و خلال هذه الزيارة وضمن إحتفالية عيد الطالب قام مركز لالش شنكال بتكريم الطلبة الأوائل في امتحانات نهاية الكورس الأول و نصف السنة ، من جانبه ثمنت إدارة الإعدادية هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .

 

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