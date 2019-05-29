مايو 29, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في متوسطة مخيم جم مشكو للبنات

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في متوسطة مخيم جم مشكو للبنات

إعلام  لالش شنكال

في يوم الثلاثاء المصادف ( ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩ ) و ضمن برنامجه في دعم الطلبة و العملية التعليمية. زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه متوسطة مخيم جم مشكو للبنات . واستقبلوا من قبل إدارة المتوسطة و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نهاية السنة .
وفي إحتفالية بمناسبة انتهاء السنة الدراسية قام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة المدرسة بتكريم الطلبة الأوائل بشهادات تقديرية.

كما تم تكريم إدارة المدرسة أيضا من قبل المركز تثمينا للدور الرائد و المتميز .

من جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنت لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .

 

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