لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في متوسطة مخيم جم مشكو للبنات



إعلام لالش شنكال

في يوم الثلاثاء المصادف ( ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩ ) و ضمن برنامجه في دعم الطلبة و العملية التعليمية. زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه متوسطة مخيم جم مشكو للبنات . واستقبلوا من قبل إدارة المتوسطة و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نهاية السنة .

وفي إحتفالية بمناسبة انتهاء السنة الدراسية قام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة المدرسة بتكريم الطلبة الأوائل بشهادات تقديرية.

كما تم تكريم إدارة المدرسة أيضا من قبل المركز تثمينا للدور الرائد و المتميز .

من جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنت لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .