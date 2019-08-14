أغسطس 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يقيم مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يقيم مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٣ / ٨ / ٢٠١٩ ) وبحضور ممثل مركز لالش شنكال و بعض السادة المعلمين . اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه مسابقة ثقافية بين إدارات المدارس في المخيم.

  وشارك بالمسابقة كل من :

كروب مدرسة مخيم ايسيان ١ للدراسة الكوردية
و كروب مدرسة مخيم ايسيان ٢ للدراسة الكوردية
و كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية .
و كروب مجموعة من خريجي و مثقفي المخيم .
. تضمنت أسئلة متنوعة في مختلف المواضيع
وقد فاز كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية وتم تكريمه من قبل السادة الحضور . كما تم توزيع الهدايا على جميع المشاركين .

 

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