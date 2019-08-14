لالش شنكال يقيم مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٣ / ٨ / ٢٠١٩ ) وبحضور ممثل مركز لالش شنكال و بعض السادة المعلمين . اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه مسابقة ثقافية بين إدارات المدارس في المخيم.

وشارك بالمسابقة كل من :

كروب مدرسة مخيم ايسيان ١ للدراسة الكوردية

و كروب مدرسة مخيم ايسيان ٢ للدراسة الكوردية

و كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية .

و كروب مجموعة من خريجي و مثقفي المخيم .

. تضمنت أسئلة متنوعة في مختلف المواضيع

وقد فاز كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية وتم تكريمه من قبل السادة الحضور . كما تم توزيع الهدايا على جميع المشاركين .