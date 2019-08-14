لالش شنكال يقيم مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان
إعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ١٣ / ٨ / ٢٠١٩ ) وبحضور ممثل مركز لالش شنكال و بعض السادة المعلمين . اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه مسابقة ثقافية بين إدارات المدارس في المخيم.
وشارك بالمسابقة كل من :
كروب مدرسة مخيم ايسيان ١ للدراسة الكوردية
و كروب مدرسة مخيم ايسيان ٢ للدراسة الكوردية
و كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية .
و كروب مجموعة من خريجي و مثقفي المخيم .
. تضمنت أسئلة متنوعة في مختلف المواضيع
وقد فاز كروب مدرسة متوسطة ايسيان للدراسة العربية وتم تكريمه من قبل السادة الحضور . كما تم توزيع الهدايا على جميع المشاركين .