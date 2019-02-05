فبراير 05, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يقيم حفلا تأبينيا على روح الأمير

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يقيم حفلا تأبينيا على روح الأمير

بتاريخ ( ٤ / ٢ / ٢٠١٩ ) أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية حفل تأبيني على روح الأمير تحسين سعيد بك، و ذلك بالوقوف دقيقة صمت تكريما له .

و من ثم القى الأستاذ جلال خرمش عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش شنكال كلمة تطرق فيها إلى حياة الأمير الراحل و نهجه الخير الداعم للسلم و العيش المشترك . و اصفا رحيله بالخسارة الكبيرة للديانة الايزيدية في هذا الظرف الحساس .. و في ختام الحفل تضرع الجميع للخالق أن يمن برحمته الواسعة للفقيد و يجعل مثواه الجنة و ان يلهم ابناء الديانة الايزيدية الصبر والسلوان . داعيا من الله ان يسير خليفته على نهجه .

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