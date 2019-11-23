لالش شنكال يشارك بدورة تعليمية في دهوك

اعلام مركز لالش شنكال

شارك وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه وبدعوة من منظمة (jRs) في دورة تعليمية حول (كشف طريقة فن المشاعر العاطفي لدى الأطفال) وخاصة الأطفال اللذين تحرروا من ايادي داعش في قاعة الدورات التدريبية في فندق زيان في دهوك لمدة يوم واحد فقط بتاريخ 11/22.

وتناولت مواضيع مهمة كيفية التعامل مع الحالات النفسية لدى الأطفال وخاصة في رياض الأطفال والمدارس وفي الختام تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية من قبل إدارة المنظمة فكل الشكر والتقدير إلى إدارة المنظمة على دعوتنا للمشاركة في مثل هذه النشاطات وكانت الدورة تحت إشراف كادر اسباني.