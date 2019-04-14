أبريل 14, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يشارك ببرنامج حول عيد رأس السنة الايزيدي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
19 مشاهدة

لالش شنكال يشارك ببرنامج حول عيد رأس السنة الايزيدي
إعلام لالش شنكال
بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية شارك وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في عمل تقرير تلفزيوني لقناة كوردستان حول العيد في مخيم جم مشكو . التقرير الذي تم إعداده يوم الخميس الموافق ( ١١ / ٤ / ٢٠١٩ ) يهدف للوقوف على الجذور التاريخية لهذا العيد الكبير و الاستماع الى أحاديث كبار السن حول المراسيم و الطقوس الدينية المرافقة لهذا العيد .

وقد رافق الوفد كادر القناة في جولته داخل المخيم كما نضم جلسة حوارية لمجموعة من كبار السن بالإضافة إلى أعضاء من مركز لالش شنكال تناولت ذكريات الزمن الماضي و الطقوس المرافقة للعيد وقد أشرف على الجلسة الأستاذ نايف رشو خلف عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش .

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.