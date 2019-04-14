لالش شنكال يشارك ببرنامج حول عيد رأس السنة الايزيدي

إعلام لالش شنكال

بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية شارك وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في عمل تقرير تلفزيوني لقناة كوردستان حول العيد في مخيم جم مشكو . التقرير الذي تم إعداده يوم الخميس الموافق ( ١١ / ٤ / ٢٠١٩ ) يهدف للوقوف على الجذور التاريخية لهذا العيد الكبير و الاستماع الى أحاديث كبار السن حول المراسيم و الطقوس الدينية المرافقة لهذا العيد .

وقد رافق الوفد كادر القناة في جولته داخل المخيم كما نضم جلسة حوارية لمجموعة من كبار السن بالإضافة إلى أعضاء من مركز لالش شنكال تناولت ذكريات الزمن الماضي و الطقوس المرافقة للعيد وقد أشرف على الجلسة الأستاذ نايف رشو خلف عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش .