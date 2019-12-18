ديسمبر 19, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور منظمة DOS CAS

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور منظمة DOS CAS

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ ) زار الأستاذ خلف يزدين ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه و الأستاذ فيصل خانصوري مسؤول كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو . إلى منظمة (DOR CAR) الخاصة بتوعية الأمور القانونية في مخيم جم مشكو .

وتم استقبالهم من قبل مدير المنظمة . وجاءت الزيارة لغرض التنسيق في المجالات الثقافية و التوعوية داخل المخيم بما يخدم أهلنا النازحين . من جانبه رحب مدير المنظمة بهذه الزيارة و اعرب عن استعداده للتعاون مع مركز لالش و كروب هيفي في كافة المجالات .

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