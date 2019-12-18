لالش شنكال يزور منظمة DOS CAS

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ ) زار الأستاذ خلف يزدين ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه و الأستاذ فيصل خانصوري مسؤول كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو . إلى منظمة (DOR CAR) الخاصة بتوعية الأمور القانونية في مخيم جم مشكو .

وتم استقبالهم من قبل مدير المنظمة . وجاءت الزيارة لغرض التنسيق في المجالات الثقافية و التوعوية داخل المخيم بما يخدم أهلنا النازحين . من جانبه رحب مدير المنظمة بهذه الزيارة و اعرب عن استعداده للتعاون مع مركز لالش و كروب هيفي في كافة المجالات .