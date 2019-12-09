لالش شنكال يزور منظمة قنديل

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٩ / ١٢ / ٢٠١٩ ) و بهدف التنسيق بين مركز لالش شنكال ومنظمات المجتمع المدني زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه وكروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى منظمة قنديل في مخيم جم مشكو و أستقبل الوفد من قبل مسؤولة المنظمة .

وتم التباحث حول التنسيق الثقافي و الاجتماعي بين مركز لالش شنكال و المنظمة بما يخدم أهلنا النازحين في المخيمات وخاصة توعية أهالي الطلبة على ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة و تشجيعهم على ذلك .

ومن المؤمل أن يقوم مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع كروب هيفي التطوعي وكافة المنظمات العاملة في المخيم القيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام . من جانبه رحب مسؤول المنظمة بهذه الزيارة و اعرب عن شكره وتقديره لمركز لالش شنكال لما يقدمه من الدعم المتواصل لكل شرائح المجتمع.