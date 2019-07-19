لالش شنكال يزور مركز تقوية قدرات الطلبة في خانكي

إعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 2019/7/17 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه إلى مركز تقوية قدرات في مخيم خانكي داخل فناء اعدادية خانكي للنازحين حيث افتتحت ممثلية وزارة التربية في دهوك بالتنسيق مع منظمة يونسيف دورة تقوية قدرات للصف السادس الابتدائي لجميع الاختصاصات.

والتقى الوفد بالمشرف على الدورة الاستاذ( خيرو خلف حولو ) والسادة المكلفين بالقاء المحاضرات وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة وقدمت بعض المساعدات للطلبة وكادرها التدريسي خلال فترة الدورة ( 15) يوما من ماء مقطر وبعض اللوازم المدرسية من أقلام ماجك وقرطاسية لادارة الدورة وايضا تبنى مركز لالش شنكال ومكاتبه ألية نقل الطلاب من المناطق البعيدة خارج المخيم الى مركز الدورة داخل المخيم ومن جانبه ثمن مشرف الدورة جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في دعم العملية التربوية في مخيمات النازحين والنهوض واكد المشرف على الدورة وكادرها التدريسي إن دعم مركز لالش شنكال ومكاتبه للعملية التربوية ان دلت على شيء انما يدل على توفير سبل النجاح للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات وتوفير مستقبل زاهر لهم وفي ختام كلمته قال كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على هذا الدعم المتواصل للعملية التربوية.