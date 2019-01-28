يناير 28, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مدرسة للدراسة العربية بمخيم الداودية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مدرسة للدراسة العربية بمخيم الداودية

اعلام لالش شنكال
من مبدأ ان طلابنا اساس مستقبلنا وانطلاقا من ان الواجب الملقى على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية خاصة في اوقات الأمتحانات حيث قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في يوم الاثنين المصادف 28/1/2019 بزيارة مدرسة (الربيع) للدراسة العربية في مخيم الداودية ضمن قضاء العمادية.

واستقبلوا من قبل إدارة المدرسة و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نصف السنة وقدموا لهم كمية من القرطاسية واللوازم المدرسية، من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .

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