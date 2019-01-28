لالش شنكال يزور مدرسة للدراسة العربية بمخيم الداودية

اعلام لالش شنكال

من مبدأ ان طلابنا اساس مستقبلنا وانطلاقا من ان الواجب الملقى على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية خاصة في اوقات الأمتحانات حيث قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في يوم الاثنين المصادف 28/1/2019 بزيارة مدرسة (الربيع) للدراسة العربية في مخيم الداودية ضمن قضاء العمادية.

واستقبلوا من قبل إدارة المدرسة و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نصف السنة وقدموا لهم كمية من القرطاسية واللوازم المدرسية، من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .