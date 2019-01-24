يناير 24, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مدارس الدراسة العربية في مخيم جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مدارس الدراسة العربية في مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال
انطلاقا من الواجب الملقى على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية و مؤزارتهم خاصة في اوقات الأمتحانات، قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في يوم الاربعاء المصادف  ٢٣/١/٢٠١٩  بزيارة مدارس ( جم مشكو للبنين و جم مشكو للبنين/١ ) للدراسة العربية.

وتم استقبال وفد مركزنا ومكاتبنا من قبل إدارات تلك المدارس و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نصف السنة وقدموا لهم مجموعة من القرطاسية واللوازم المدرسية، من جانبه ثمنت إدارات تلك المدارس هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .

 

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