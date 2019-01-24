لالش شنكال يزور مدارس الدراسة العربية في مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال

انطلاقا من الواجب الملقى على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية و مؤزارتهم خاصة في اوقات الأمتحانات، قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه في يوم الاربعاء المصادف ٢٣/١/٢٠١٩ بزيارة مدارس ( جم مشكو للبنين و جم مشكو للبنين/١ ) للدراسة العربية.

وتم استقبال وفد مركزنا ومكاتبنا من قبل إدارات تلك المدارس و تباحثوا معهم سير العملية الدراسية أثناء امتحانات نصف السنة وقدموا لهم مجموعة من القرطاسية واللوازم المدرسية، من جانبه ثمنت إدارات تلك المدارس هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .