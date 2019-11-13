نوفمبر 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور دار الايتام في خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور دار الايتام في خانكي

إعلام لالش شنكال

بتاريخ 2019/11/6 بهدف زرع البسمة على وجوه الأطفال و الوقوف معهم زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى دار الايتام في خانكي حيث التقى بمديرة دار الايتام وبعض المتطوعين فيها تم التباحث حول عمل دار الايتام وأبرز نشاطاتها و من خلال هذه الزيارة قدم مركز لالش مجموعة من اللالعاب و الهدايا على الاطفال اليتامة البالغ عددهم( ١٠٠ ) طفل داخل دار الايتام في خانكي .


وقد شكرت إدارة دار الايتام مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و تمنت للمركز دوام التوفيق والنجاح .

 

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