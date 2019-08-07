لالش شنكال يزور منظمة (sos) في مخيم خانكي

إعلام لالش شنكال

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦ مخيم خانكي للنازحين حيث التقى بكادر منظمة (sos ) الخاص بايواء الاطفال لقضاء اوقات فراغهم داخل فناء المنظمة.

وتم خلال الزيارة الإطلاع على برنامجهم التى تضمن دروس تعليمية حول تعليم الأطفال مبدأ التعاون والاخوة واحترام المقابل والاهتمام بالملبس والمأكل والنظافة الطفل من خلال استخدام الوسائل الصحية في حياتهم اليومية وتم مناقشة احوال الاطفال داخل المخيم مع معاونة المنظمة الاخت نادية واستعداد مركز لالش شنكال ومكاتبه بتقديم مافي وسعه و حسب امكانياته المتوفرة بتقديم دعم للاطفال داخل المخيم وتم تدوين بعض الإحتياجات وانشاء الله يتم تنفيذ مطالبهم في الأيام القادمة من قبل مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن جانبه قدم ادارة المنظمة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على اهتمامهم بأطفال المخيمات وتقديم العون والمساعدة لهم.