لالش شنكال يزور إدارة مدرسة متوسطة مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ٩/ ١ / ٢٠٢٠ و لغرض ديمومة التواصل مع إدارات المدارس و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه و كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى إدارة متوسطة مخيم جم مشكو المختلطة للدراسة العربيةو استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة .

و تم التباحث حول المعوقات الدراسية و أسباب ترك الطلبة للدراسة و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام .

من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم و اعرب مدير المدرسة عن تعاونه مع اي مبادرة تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة .