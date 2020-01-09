يناير 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

 لالش شنكال يزور إدارة مدرسة متوسطة مخيم جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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 لالش شنكال يزور إدارة مدرسة متوسطة مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ٩/ ١ / ٢٠٢٠ و لغرض ديمومة التواصل مع إدارات المدارس و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة  زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه و كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى إدارة متوسطة مخيم جم مشكو المختلطة للدراسة العربيةو استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة .

و تم التباحث حول المعوقات الدراسية و أسباب ترك الطلبة للدراسة و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام .
من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم و اعرب مدير المدرسة عن تعاونه مع اي مبادرة تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة .

 

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