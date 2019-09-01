سبتمبر 01, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يختتم دورات التقوية للمواد العلمية في مخيم ايسيان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يختتم دورات التقوية للمواد العلمية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٩  تم الانتهاء من الدورات التي اقامها مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتنسيق مع إدارة متوسطة مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين في مخيم ايسيان . حيث تم فتح دورات التقوية للمواد العلمية انكليزي. رياضيات. إحياء. كيمياء. فيزياء، لطلاب الصفين الثاني و الثالث متوسط بمشاركة ( ١١٠ ) طلاب و طالبة موزعين على خمسة مراحل لتلك المواد العلمية.

و استمرت الدورات للفترة من  ١٧ / ٨ / ٢٠١٩  و لغاية  ٣٠ / ٨ / ٢٠١٩ . وقد أشرف على تلك الدورات مجموعة من الأساتذة الذين ساهموا في رفع المستوى التعليمي للطلبة .

 

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