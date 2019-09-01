لالش شنكال يختتم دورات التقوية للمواد العلمية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٩ تم الانتهاء من الدورات التي اقامها مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتنسيق مع إدارة متوسطة مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين في مخيم ايسيان . حيث تم فتح دورات التقوية للمواد العلمية انكليزي. رياضيات. إحياء. كيمياء. فيزياء، لطلاب الصفين الثاني و الثالث متوسط بمشاركة ( ١١٠ ) طلاب و طالبة موزعين على خمسة مراحل لتلك المواد العلمية.

و استمرت الدورات للفترة من ١٧ / ٨ / ٢٠١٩ و لغاية ٣٠ / ٨ / ٢٠١٩ . وقد أشرف على تلك الدورات مجموعة من الأساتذة الذين ساهموا في رفع المستوى التعليمي للطلبة .