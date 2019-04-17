مركز لالش شنكال يحيى عيد رأس السنة الايزيدية في مخيم مام رشان

إعلام مركز لالش شنكال

في يوم الثلاثاء المصادف ١٦ / ٤ / ٢٠١٩ و بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية (چارشہ ممہ نيسانى) و بحضور ممثل مركز لالش شنكال و مدير مخيم مام رشان و ممثل لقى (١٧) للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مسؤولي الدوائر الأمنية و المنظمات العاملة في المخيم . أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية حفل غنائي و ترفيهي كبير تضمن فقرات متنوعة . بداء الحفل بدقيقة صمت تكريما للشهداء الخالدين و تثمينا لدمائمهم الزكية .

تم القا الأستاذ جلال خرمش عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش شنكال كلمة المركز تطرق فيها إلى دور المركز في إحياء كافة المناسبات و الأعياد القومية و الدينية . ومن تم القا السيد شيرو سمو مدير مخيم مام رشان كلمة ثمن فيها دور مركز لالش شنكال و الهيئة الإدارية لمدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية . كما ألقت الست كوردستان مسؤولة منظمة هاريكار كلمة نيابة عن جميع المنظمات العاملة في المخيم ثمنت دور المركز و دوره الفاعل في إحياء كافة المناسبات و تواجده بين أهالي المخيم .

بداء الحفل ببعض النصوص الدينية الايزيدية ( شہ ھدا ديني ) القاه احدى الطالبات وقد ضم الحفل القاء نخبة من الطلبة بعض الاشعار و القصائد المتنوعة . بالإضافة الى فقرة تقليد المعلمين من قبل الطلاب . و تخلل الحفل دبكات شنكالية للطلبة على أنغام الاغاني الكوردية .

و اختتم الحفل بالتقليد الايزيدي المرافق لعيد رأس السنة وذلك بكسر البيض و توزيع الكيك والحلويات على الحضور .