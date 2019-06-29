لالش شنكال يحيى ذكرى رحيل الدكتور سيدو خوستي

اعلام لالش شنكال

بحضور ممثل إلهيئة العليا لمركز لالش الأستاذ شمو قاسم و ممثلي مركز لالش شنكال و المكاتب و أعضاء كروب هيفي و جمع غفير من أهالي مخيم جم مشكو و نخبة من المثقفين و الدكاترة . اقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع كروب هيفي في يوم الجمعة الموافق ٢٨/٦/٢٠١٩ الساعة الخامسة عصرا. حفل تأبيني في ذكرى رحيل الدكتور سيدو خوستي .

وذلك في قاعة ( كوجكا هونةرى ) في زاخو . وقد تضمن الحفل

١ .كلمة عائلة الفقيد

٢ . كلمة لمركز لالش و كروب هيفي

٣ . إشعال الشموع على روح الفقيد

٤ . القاء مجموعة من الاشعار

٥ . القاء بعض الاغاني الفلكلورية من قبل الفنان خلف حالي

٦ . عرض فلم وثائقي حول حياة الفقيد .