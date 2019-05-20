مركز لالش سنوني يكرم مدرسة شاريا

إعلام لالش سنوني

بمناسبة توزيع النتائج النهائية لمدرسة شاريا القديم للنازحين للدراسة الكوردية في قرية شاريا القديم، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم الأثنين المصادف 2019/5/20 بتكريم الطلبة الأوائل في المدرسة وكذلك تقديم الشهادات التقديرية لإدارة المدرسة تقديراً لجهود المدرسة لخدمة التعليم وخصوصاً لطلبة النازحين في تلك القرية طيلة سنوات النزوح على الرغم من وجود الكثير من المعضلات في طريق إدارتها.

كما تم أيضاً تم تكريم المحاضرين الذين أبدوا ما يمتلكوا من الخبرات التعليمية والحرص الشديد في مواظبة الدوام خلال السنة الدراسية بالكامل وفي الختام قدم الهيئة التدريسية جل أمتنانهم لمركز لالش لما يقدموا من العون للتعليم بشتى المجالات.