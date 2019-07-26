لالش سنوني يزور البيت الإيزدي في اولدنبورك

إعلام لالش سنوني

قام السيد سليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني في صبيحة يوم الخميس المصادف 2019/7/25 بزيارة رسمية للبيت الإيزدي في اولدنبورك بدولة المانيا.

واستقبل من قبل السيد شهاب داغ مسؤول البيت المذكور، وقد ناقشوا الكثير من المواضيع المتعلقة بأعمالهم وبقية أمور الأيزدية في وطنهم وفي المهجر، وكذلك نقل مسؤول المركز تحيات السيد شيخ شامو لمسؤول البيت الايزيديفي اولدنبورغ والى وهيئته العاملة ودعى فيها لزيادة التكاثف والتنسيق من أجل بناء جسور متينة لمستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.

ومن جانبه قدم مسؤول البيت جل أمتنانه لمركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه وفي مقدمتهم السيد شيخ شامو لما يقوموا به من المهام الكبيرة والكثيرة لخدمة بني جلدتهم إينما وكيفما يكونوا.