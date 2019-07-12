مركز لالش خانك يكرم 120 طالبا و طالبة من الاوائل

إعلام لالش خانك

ضمن نشاطات مركز لالش /خانك و برعاية و دعم من السيد (شيخ شامو) رئيس الهيئة العليا لمركز لالش قام مركزنا بتكريم الطلبة الاوائل من المدارس مجمع خانك لمرحلتين الاساسية والاعدادية والبالغ عددهم 120 طالبا وطالبة وكذلك مدراء المدارس .

وقد اقيمت هذه الفعالية على حديقة مركز لالش خانك في مساء اليوم الخميس الموافق 11 _ 7 _ 2019 وفي البداية وقف الحاضرين دقيقة صمت اجلالا على ارواح الشهداء الكورد وكوردستان وبعدها القى رئیس المرکز ( عنتر كلو) كلمة ترحيب بالحاضرين .

ثم القى السيد ( شيخ شامو ) كلمة بهذا المناسبة اكد فيها على دور الطلبة في المجتمع وخاصة المتفوقين ثم اشار الى دور مركز لالش فرع خانك في تكريمه السنوي للطلبة الاوائل في كافة المراحل الدراسية كما تحدث عن تشكيل حكومة اقليم كوردستان ، وبعدها القى السيد (درباس مصطفى )مدير تربية سميل كلمة بهذا الفعالية اكد فيها على دور مدراء ومدرسّي المدارس في المجمع ثم شكر مركز لالش فرع خانك على تكريمه المستمر والسنوي للطلبة الاوائل وبعدها تم تكريم السيد ( سليمان خضر ) تثمينا لجهوده في مجال التربية لمدة (42 ) سنة من قبل المركز .

وفي الختام تم توزیع الهداية على الطلبة المتفوقين.