لالش بعشيقة يهنئ مدير تربية بردرش

لالش بعش يقة يهنئ مدير تربية بردرش

إعلام مركز لالش/ بعشيقه

ضمن نشاطات مركز لالش فرع بعشيقة، و في يوم الأربعاء المصادف 2018/11/14 قام وفد من مركزنا بزيارة السيد مهدي خليل لتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة تسنمه منصب مدير تربية برده رش.

حيث قام الوفد برئاسة السيد جمعة الياس سليم رئيس المركز بنقل تهاني وتحيات السيد شيخ شامو رئيس الهيئه العليا لمركز لالش دهوك. كما جرى التطرق إلى عدة مواضيع مهمه تصب في خدمة العملية التربوية وكوادرنا التعليميه والتدريسيه من أبناء المنطقة.

حيث رحب السيد مهدي خليل بالوفد الزائر مبينا اهتمامه بكافة المقترحات التي تقدم بها وفد مركزنا، شاكرا مركزنا على هذه الزياره متمنيا للوفد الزائر دوام التقدم والنجاح الدائم.