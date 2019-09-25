سبتمبر 26, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش بعشيقة يزور عدد من المدارس

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
41 مشاهدة

لالش بعشيقة يزور عدد من المدارس
إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وللوقوف والإطلاع على احتياجات المدارس ودعمها قام وفد من مركزنا اليوم الأربعاء 2019/9/25 بزياره إلى إعدادية بعشيقة للبنات.والمديره الست رويده خلف سليمان واعدادية الشهيد تحسين المختلطة.ومديرها الأستاذ زياد عسكر حجي واعدادية برايتي المختلطة للدراسة الكورديه. ومديرها الأستاذ سربست عبدي خدر…

حيث التقينا بمدراء المدارس وبعض الهيئات التدريسيه وتم دعمهم بالقرطاسيه وبعض اللوازم المدرسيه. الذين رحبوا بدورهم بالوفد الزائر شاكرين مركز لالش بعشيقة وجناب السيد شيخ شامو رئيس الهيئه العليا لمركز لالش دهوك على دعمه المستمر لشريحة الطلبه في جميع المراحل والمجالات. …
تمنياتنا للجميع بالموفقيه والنجاح الدائم. ..

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.