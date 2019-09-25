لالش بعشيقة يزور عدد من المدارس

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وللوقوف والإطلاع على احتياجات المدارس ودعمها قام وفد من مركزنا اليوم الأربعاء 2019/9/25 بزياره إلى إعدادية بعشيقة للبنات.والمديره الست رويده خلف سليمان واعدادية الشهيد تحسين المختلطة.ومديرها الأستاذ زياد عسكر حجي واعدادية برايتي المختلطة للدراسة الكورديه. ومديرها الأستاذ سربست عبدي خدر…

حيث التقينا بمدراء المدارس وبعض الهيئات التدريسيه وتم دعمهم بالقرطاسيه وبعض اللوازم المدرسيه. الذين رحبوا بدورهم بالوفد الزائر شاكرين مركز لالش بعشيقة وجناب السيد شيخ شامو رئيس الهيئه العليا لمركز لالش دهوك على دعمه المستمر لشريحة الطلبه في جميع المراحل والمجالات. …

تمنياتنا للجميع بالموفقيه والنجاح الدائم. ..