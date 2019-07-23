لالش بعشيقة: محاضرة بعنوان (التوعية والإرشاد الديني حول انتشار المخدرات)

إعلام مركز لالش/ بعشيقه

في الساعه السادسه من عصر يوم الأحد الموافق 2019/7/21 و بالتعاون بين مركزنا ومديرية أوقاف وشؤون الايزيديه في بعشيقة، تم إلقاء محاضره بعنوان ( التوعية والإرشاد الديني حول انتشار المخدرات) ألقاها السيد قوال علي رشو الهكاري والدكتور معتز كريت.

و حضر هذه المحاضرة جمهور غفير من أهالي بعشيقه وبحزاني من شخصيات دينية وسياسية وثقافية واجتماعية ومدير دائرة اوقاف شؤون الايزيديه في بعشيقة ومركزي لالش بعشيقه وبحزاني. ..

في البدايه تم الترحيب بجميع الحضور من قبل مركزنا وبعدها الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق وكوردستان.

حيث ألقى الدكتور معتز كريت أهم المخاطر الصحية لتعاطي المخدرات وأثارها ونتائجها. ..

بعدها تحدث القوال علي رشو الهكاري حول تحريم تعاطي أنواع المخدرات من المنظور الديني.

بعد الإنتهاء من المحاضرة فتح باب المناقشة والمداخلات من قبل الحضور. .

وفي الختام شكر الحضور مركزنا على هذا التعاون المستمر داعين الى المزيد من النشاطات القادمة خدمة لأبناء منطقتنا وأملنا من شبابنا الإبتعاد عن هذه العادات السيئة لما لها من مخاطر على مستقبلهم.