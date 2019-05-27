مايو 27, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش بحزاني يكرم القاص نواف خلف السنجاري

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني يكرم القاص نواف خلف السنجاري

لمناسبة تصنيفه ضمن ابرز كتاب القصة القصيرة عالميا استضاف مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني القاص نواف خلف السنجاري ، حيث تم تكريمه بدرع مركز لالش ، وذلك اليوم الاحد 2019/5/26.
في كلمة له بمناسبة التكريم اثنى السيد رعد طارق رئيس المركز على الإبداع المتواصل للسيد السنجاري وما يقدمه من نتاجات ادبية متميزة وقال انه فخر عظيم لنا ولجميع الايزديين ان يتم تصنيفكم ضمن ابرز كتاب القصة القصيرة على مستوى العالم وخصوصا وجنابكم من أوائل منتسبي مركزنا .
نشد على ايديكم ونقف معكم ونقدّم لكم كل ما تحتاجونه من دعم من اجل اتمام مسيرتكم القصصية. ونتمنى لكم دوام الموفقية والتالق والنجاح؛ هذا ما ختم به كلمته رئيس المركز ..
ومن جانبه اشاد القاص نواف السنجاري على ما يقوم به مركز لالش بحزاني من دعم للثقافة والابداعات والمتفوقين في المنطقة وقدم شكره وتقديره العاليين على هذه الالتفاتة.
والجدير بالذكر أن الاستاذ نواف خلف حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء جامعة الموصل ومدرس على ملاك تربية بردرش ويعد من احد ابرز مدرسي الكيمياء في المنطقة.. وله مجموعة قصصية بعنوان طائر الفينيق..

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