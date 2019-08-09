لالش بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين ويحيي ذكرى احتلال بعشيقة وبحزاني

مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين والأوائل ويحيي ذكرى احتلال بعشيقة وبحزاني

إعلام لالش بجزاني

ضمن عرف وسياق سنوي لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بكافة فروعه ومكاتبه ومن خلال التوجيهات الدائمة للسيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بهذا الخصوص وتزامنا مع ذكرى الابادة الايزدية وذكرى احتلال مدينتي الزيتون والسلام بعشيقة وبحزاني قام مركزنا بتكريم مجموعة من الطلبة المتفوقين في منطقة بحزاني ..

الحفل الذي ابتدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلال على ارواح شهداء شنكال شهداء العراق شهداء الكورد وكوردستان شهداء الحرية والتحرر

تلتها كلمة للسيد رعد طارق رئيس مركز لالش بحزاني نقل في مستهلها تحيات وتبريكات وتهاني السيد شيخ شامو الى الطلبة المتفوقين وتحدث من خلالها عن دور مركز لالش في دعم الطلبة في كافة المجالات كما اشاد بدور اعداديتي بحزاني للبنين والبنات ومدرائهما في تحقيق هذه النتائج العالية سنويا ، اضافة الى الدور المتميز لتربية بعشيقة ..

وفِي كلمته ايضا وتزامنا مع ذكرى احتلال مدينتي بعشيقة وبحزاني تحدث عن دور اهالي كوردستان في فتح بيوتهم وجوامعهم ومدارسهم وكنائسهم لابناء المنطقة ايام للنزوح مقدما شكره الى حكومة وشعب كوردستان ..

بعد ذلك القى السيد محسن علي قنبر مدير التربية كلمة اشاد فيها بالدور الكبير لمركز لالش في دعم الطلبة ومتابعتهم وتوفير الماء البارد سنويا لمدارس المتوسطة والإعدادية اثناء الامتحانات الوزارية واضاف بان هذا ليس بالجديد على مركز لالش بحزاني في دعم الطلبة ومتابعتهم ، واثنى على دور مدراء والكادر التدريسي للمدارس على ما يبذلوه من جهود ..

كما وتخلل الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية الجميلة المعبرة عن الابادة الايزدية في شنكال وذكرى احتلال مدينتي بعشيقة وبحزاني ..

بعدها جرت مراسيم تكريم الطلبة الاوائل وإدارات المدارس والسيد مدير التربية بهدايا وشهادات تقديرية كانت محل ثناء وتقدير واحترام الطلبة والكادر التدريسي .