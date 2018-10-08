لالش بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين ضمن مدارس تربية بعشيقة

مركز لالش / فرع بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين والاوائل ضمن مدارس تربية بعشيقة

إعلام لالش بحزاني

ضمن منهاجه وسياسته المتواصلة في دعم الطلبة الايزديين وتشجيعهم على التفوق والنجاح ومن منطلق بان الطلبة هم العمود الفقري لبناء مجتمع ايزدي قائم على اسس صحية ورسينة وبدعم من الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي وبتوجيه مباشر من قبل السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش ..

في مستهل الحفل القى السيد رعد طارق الياس رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني كلمة نقل في مستهلها تحيات وسلامات وتبريكات السيد شيخ شامو وتمنياته لهم بدوام الموفقية والنجاح والتالق وتطرق من خلال كلمته الى دور مركز لالش في نقل الآلاف الطلبة من جامعات ومعاهد الحكومة الفيدرالية الى جامعات ومعاهد اقليم كوردستان ، بالاضافة الى دعم فتح مدارس التآخي ودعم طلبتنا من شنكال قبل مجيء داعش ودفع كافة بدلات إيجاراتهم لمدة سنة كاملة .. كما قدم جزيل الشكر والتقدير للسيد مدير التربية ومدراء المدارس وكوادرهم في دعم العملية التربوية والتعليمية في المنطقة ، القى بعدها السيد محسن علي قنبر مدير تربية بعشيقة تحدث فيها عن التاريخ الناصع لمدينة بعشيقة في العلم والمعرفة وقدم فائق شكره وتقديره لمركز لالش بحزاني على هذه الالتفاتة الجميلة والرائعة والتي تعكس الحرص الدائم لمركز لالش على دعم كافة الطلبة واثنى على تكريم مختلف المكونات ضمن تربية بعشيقة والتي قال عنها ان تعكس روح المحبة والتآخي والمحبة بين الجميع

بعد ذلك تم تكريم الطلبة الأوائل الذين بلغ عددهم 26 طالب وطالبة بالاضافة الى مدير التربية ومدراء المدارس .. وفِي ختام قدم أولياء الأمور عميق شكرهم وتقديرهم الى مركز لالش على هذه الالتفاتة الجميلة .. بدورهم عبر طلبتنا الاعزاء عن فرحتهم العميقة بهذا الحفل والتكريم واثنوا بكلمات شكر لهم على دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي ..